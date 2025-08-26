עוד על LAKKHI

LAKKHI מידע על מחיר

LAKKHI אתר רשמי

LAKKHI טוקניומיקה

LAKKHI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

New Born Rhino סֵמֶל

New Born Rhino מחיר (LAKKHI)

לא רשום

1 LAKKHI ל USDמחיר חי:

$0.00011335
$0.00011335$0.00011335
-11.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
New Born Rhino (LAKKHI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:07:08 (UTC+8)

New Born Rhino (LAKKHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0016444
$ 0.0016444$ 0.0016444

$ 0
$ 0$ 0

+0.35%

-11.64%

-10.73%

-10.73%

New Born Rhino (LAKKHI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LAKKHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LAKKHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0016444, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LAKKHI השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, -11.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

New Born Rhino (LAKKHI) מידע שוק

$ 113.90K
$ 113.90K$ 113.90K

--
----

$ 113.90K
$ 113.90K$ 113.90K

999.97M
999.97M 999.97M

999,972,813.563481
999,972,813.563481 999,972,813.563481

שווי השוק הנוכחי של New Born Rhino הוא $ 113.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LAKKHI הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999972813.563481. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 113.90K.

New Born Rhino (LAKKHI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של New Born Rhinoל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNew Born Rhino ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNew Born Rhino ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של New Born Rhinoל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.64%
30 ימים$ 0-37.65%
60 ימים$ 0+87.98%
90 ימים$ 0--

מה זהNew Born Rhino (LAKKHI)

Named after the newborn baby one-horned rhino of Assam Zoo, Lakkhi, a unique digital asset created to celebrate the birth of Assam State Zoo’s rare one-horned rhino calf, named Lakkhi. Lakkhi is a symbol of hope for the conservation of the endangered one-horned rhino. This token represents a commitment to preserving wildlife and supporting conservation efforts. The $LAKKHI token launched on the Solana blockchain. Donation System Collaboration: During a pivotal meeting at Assam Zoo, plans were finalized to establish a donation platform, enabling global supporters to contribute directly to rhino conservation initiatives. Livestream POC: Proof of concept for livestreaming with integrated onramp donations, allowing contributions to the zoo for Lakkhi's conservation.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

New Born Rhino (LAKKHI) משאב

האתר הרשמי

New Born Rhinoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה New Born Rhino (LAKKHI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות New Born Rhino (LAKKHI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור New Born Rhino.

בדוק את New Born Rhino תחזית המחיר עכשיו‏!

LAKKHI למטבעות מקומיים

New Born Rhino (LAKKHI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של New Born Rhino (LAKKHI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LAKKHI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על New Born Rhino (LAKKHI)

כמה שווה New Born Rhino (LAKKHI) היום?
החי LAKKHIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LAKKHI ל USD?
המחיר הנוכחי של LAKKHI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של New Born Rhino?
שווי השוק של LAKKHI הוא $ 113.90K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LAKKHI?
ההיצע במחזור של LAKKHI הוא 999.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LAKKHI?
‏‏LAKKHI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0016444 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LAKKHI?
LAKKHI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LAKKHI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LAKKHI הוא -- USD.
האם LAKKHI יעלה השנה?
LAKKHI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LAKKHI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:07:08 (UTC+8)

New Born Rhino (LAKKHI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.