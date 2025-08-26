New Born Rhino (LAKKHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0016444$ 0.0016444 $ 0.0016444 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.35% שינוי מחיר (1D) -11.64% שינוי מחיר (7D) -10.73% שינוי מחיר (7D) -10.73%

New Born Rhino (LAKKHI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LAKKHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LAKKHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0016444, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LAKKHI השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, -11.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

New Born Rhino (LAKKHI) מידע שוק

שווי שוק $ 113.90K$ 113.90K $ 113.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 113.90K$ 113.90K $ 113.90K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,972,813.563481 999,972,813.563481 999,972,813.563481

שווי השוק הנוכחי של New Born Rhino הוא $ 113.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LAKKHI הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999972813.563481. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 113.90K.