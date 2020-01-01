New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) טוקנומיקה
"$Haggis is a unique meme coin inspired by the heartwarming story of the birth of an endangered pygmy hippo calf named Haggis at Edinburgh Zoo. This coin celebrates this special event and brings together a community of animal lovers and crypto enthusiasts who want to support and enjoy a lighthearted, meme-driven project. $Haggis serves as a fun and engaging token that brings attention to endangered species while offering a distinct experience within the crypto world. Though $Haggis has no specific utility beyond community engagement and trading, it is designed to embody the spirit of Haggis the hippo playful, lively, and uniting people through a shared cause. Our mission is to create a space for users to enjoy and support a coin inspired by real-world events that make a difference, promoting a sense of camaraderie around an iconic symbol from the animal kingdom.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של HAGGIS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות HAGGISהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את HAGGISטוקניומיקה, חקרו אתHAGGISהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
HAGGIS חיזוי מחיר
