עוד על HAGGIS

HAGGIS מידע על מחיר

HAGGIS אתר רשמי

HAGGIS טוקניומיקה

HAGGIS תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

New Born Haggis Pygmy Hippo סֵמֶל

New Born Haggis Pygmy Hippo מחיר (HAGGIS)

לא רשום

1 HAGGIS ל USDמחיר חי:

--
----
-10.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:06:59 (UTC+8)

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00715708
$ 0.00715708$ 0.00715708

$ 0
$ 0$ 0

+0.35%

-10.66%

+6.66%

+6.66%

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HAGGIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HAGGISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00715708, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HAGGIS השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, -10.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) מידע שוק

$ 41.32K
$ 41.32K$ 41.32K

--
----

$ 41.32K
$ 41.32K$ 41.32K

999.66M
999.66M 999.66M

999,655,351.59045
999,655,351.59045 999,655,351.59045

שווי השוק הנוכחי של New Born Haggis Pygmy Hippo הוא $ 41.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HAGGIS הוא 999.66M, עם היצע כולל של 999655351.59045. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.32K.

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של New Born Haggis Pygmy Hippoל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNew Born Haggis Pygmy Hippo ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNew Born Haggis Pygmy Hippo ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של New Born Haggis Pygmy Hippoל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.66%
30 ימים$ 0-26.68%
60 ימים$ 0-22.83%
90 ימים$ 0--

מה זהNew Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)

"$Haggis is a unique meme coin inspired by the heartwarming story of the birth of an endangered pygmy hippo calf named Haggis at Edinburgh Zoo. This coin celebrates this special event and brings together a community of animal lovers and crypto enthusiasts who want to support and enjoy a lighthearted, meme-driven project. $Haggis serves as a fun and engaging token that brings attention to endangered species while offering a distinct experience within the crypto world. Though $Haggis has no specific utility beyond community engagement and trading, it is designed to embody the spirit of Haggis the hippo playful, lively, and uniting people through a shared cause. Our mission is to create a space for users to enjoy and support a coin inspired by real-world events that make a difference, promoting a sense of camaraderie around an iconic symbol from the animal kingdom.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) משאב

האתר הרשמי

New Born Haggis Pygmy Hippoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור New Born Haggis Pygmy Hippo.

בדוק את New Born Haggis Pygmy Hippo תחזית המחיר עכשיו‏!

HAGGIS למטבעות מקומיים

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HAGGIS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)

כמה שווה New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) היום?
החי HAGGISהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HAGGIS ל USD?
המחיר הנוכחי של HAGGIS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של New Born Haggis Pygmy Hippo?
שווי השוק של HAGGIS הוא $ 41.32K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HAGGIS?
ההיצע במחזור של HAGGIS הוא 999.66M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HAGGIS?
‏‏HAGGIS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00715708 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HAGGIS?
HAGGIS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HAGGIS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HAGGIS הוא -- USD.
האם HAGGIS יעלה השנה?
HAGGIS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HAGGIS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:06:59 (UTC+8)

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.