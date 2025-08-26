New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01773507$ 0.01773507 $ 0.01773507 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.72% שינוי מחיר (1D) -7.71% שינוי מחיר (7D) -9.60% שינוי מחיר (7D) -9.60%

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KIRBY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KIRBYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01773507, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KIRBY השתנה ב -0.72% במהלך השעה האחרונה, -7.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) מידע שוק

שווי שוק $ 34.51K$ 34.51K $ 34.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.51K$ 34.51K $ 34.51K אספקת מחזור 999.16M 999.16M 999.16M אספקה כוללת 999,164,914.510962 999,164,914.510962 999,164,914.510962

שווי השוק הנוכחי של New Baby Elephant Houston Zoo הוא $ 34.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KIRBY הוא 999.16M, עם היצע כולל של 999164914.510962. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.51K.