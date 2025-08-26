עוד על KIRBY

KIRBY מידע על מחיר

KIRBY אתר רשמי

KIRBY טוקניומיקה

KIRBY תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

New Baby Elephant Houston Zoo סֵמֶל

New Baby Elephant Houston Zoo מחיר (KIRBY)

לא רשום

1 KIRBY ל USDמחיר חי:

--
----
-7.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:04:55 (UTC+8)

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01773507
$ 0.01773507$ 0.01773507

$ 0
$ 0$ 0

-0.72%

-7.71%

-9.60%

-9.60%

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KIRBY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KIRBYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01773507, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KIRBY השתנה ב -0.72% במהלך השעה האחרונה, -7.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) מידע שוק

$ 34.51K
$ 34.51K$ 34.51K

--
----

$ 34.51K
$ 34.51K$ 34.51K

999.16M
999.16M 999.16M

999,164,914.510962
999,164,914.510962 999,164,914.510962

שווי השוק הנוכחי של New Baby Elephant Houston Zoo הוא $ 34.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KIRBY הוא 999.16M, עם היצע כולל של 999164914.510962. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.51K.

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של New Baby Elephant Houston Zooל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNew Baby Elephant Houston Zoo ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNew Baby Elephant Houston Zoo ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של New Baby Elephant Houston Zooל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.71%
30 ימים$ 0-11.13%
60 ימים$ 0+10.89%
90 ימים$ 0--

מה זהNew Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY)

The KIRBY token is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, inspired by the birth of Kirby, a baby elephant at the Houston Zoo. While primarily created for fun and community engagement, KIRBY also raises awareness for wildlife conservation. The token features exclusive content centered around Kirby, aiming to build a strong, supportive community of animal lovers and crypto enthusiasts. With its low-cost, fast transactions on Solana, KIRBY combines the excitement of memecoins with a heartwarming story that resonates with its holders.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) משאב

האתר הרשמי

New Baby Elephant Houston Zooתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור New Baby Elephant Houston Zoo.

בדוק את New Baby Elephant Houston Zoo תחזית המחיר עכשיו‏!

KIRBY למטבעות מקומיים

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KIRBY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY)

כמה שווה New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) היום?
החי KIRBYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KIRBY ל USD?
המחיר הנוכחי של KIRBY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של New Baby Elephant Houston Zoo?
שווי השוק של KIRBY הוא $ 34.51K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KIRBY?
ההיצע במחזור של KIRBY הוא 999.16M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KIRBY?
‏‏KIRBY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01773507 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KIRBY?
KIRBY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KIRBY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KIRBY הוא -- USD.
האם KIRBY יעלה השנה?
KIRBY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KIRBY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:04:55 (UTC+8)

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.