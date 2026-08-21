New Ancient DNA Cloned Wolf מחיר היום

מחיר New Ancient DNA Cloned Wolf (REMUS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REMUS ל USD הוא $ 0 לכל REMUS.

New Ancient DNA Cloned Wolf כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,447, עם היצע במחזור של 998.91M REMUS. ב‑24 השעות האחרונות, REMUS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00522221, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, REMUS נע ב -- בשעה האחרונה ו +4.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

New Ancient DNA Cloned Wolf (REMUS) מידע שוק

שווי שוק $ 25.45K$ 25.45K $ 25.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.45K$ 25.45K $ 25.45K אספקת מחזור 998.91M 998.91M 998.91M אספקה כוללת 998,913,936.638092 998,913,936.638092 998,913,936.638092

שווי השוק הנוכחי של New Ancient DNA Cloned Wolf הוא $ 25.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REMUS הוא 998.91M, עם היצע כולל של 998913936.638092. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.45K.