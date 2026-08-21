Never Sell Your Dust מחיר היום

מחיר Never Sell Your Dust (DUST) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 19.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DUST ל USD הוא $ 0 לכל DUST.

Never Sell Your Dust כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,277.75, עם היצע במחזור של 998.19M DUST. ב‑24 השעות האחרונות, DUST סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DUST נע ב -0.56% בשעה האחרונה ו +0.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Never Sell Your Dust (DUST) מידע שוק

שווי שוק $ 14.28K$ 14.28K $ 14.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.28K$ 14.28K $ 14.28K אספקת מחזור 998.19M 998.19M 998.19M אספקה כוללת 998,192,456.385831 998,192,456.385831 998,192,456.385831

שווי השוק הנוכחי של Never Sell Your Dust הוא $ 14.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUST הוא 998.19M, עם היצע כולל של 998192456.385831. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.28K.