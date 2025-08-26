עוד על NSBT

Neutrino System Base סֵמֶל

Neutrino System Base מחיר (NSBT)

לא רשום

1 NSBT ל USDמחיר חי:

0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Neutrino System Base (NSBT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:45:01 (UTC+8)

Neutrino System Base (NSBT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

--

--

0.00%

0.00%

Neutrino System Base (NSBT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.057749. במהלך 24 השעות האחרונות, NSBT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NSBTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 76.76, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.050315.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NSBT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Neutrino System Base (NSBT) מידע שוק

--
שווי השוק הנוכחי של Neutrino System Base הוא $ 163.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NSBT הוא 2.83M, עם היצע כולל של 2834678.375701. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 163.70K.

Neutrino System Base (NSBT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Neutrino System Baseל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNeutrino System Base ל USDהיה . $ 0.0000000000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNeutrino System Base ל USDהיה $ +0.0019431152.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Neutrino System Baseל USDהיה $ -0.01625934713176029.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0.00000000000.00%
60 ימים$ +0.0019431152+3.36%
90 ימים$ -0.01625934713176029-21.96%

מה זהNeutrino System Base (NSBT)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Neutrino System Base (NSBT) משאב

האתר הרשמי

Neutrino System Baseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Neutrino System Base (NSBT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Neutrino System Base (NSBT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Neutrino System Base.

בדוק את Neutrino System Base תחזית המחיר עכשיו‏!

NSBT למטבעות מקומיים

Neutrino System Base (NSBT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Neutrino System Base (NSBT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NSBT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Neutrino System Base (NSBT)

כמה שווה Neutrino System Base (NSBT) היום?
החי NSBTהמחיר ב USD הוא 0.057749 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NSBT ל USD?
המחיר הנוכחי של NSBT ל USD הוא $ 0.057749. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Neutrino System Base?
שווי השוק של NSBT הוא $ 163.70K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NSBT?
ההיצע במחזור של NSBT הוא 2.83M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NSBT?
‏‏NSBT השיג מחיר שיא (ATH) של 76.76 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NSBT?
NSBT ‏‏רשם מחירATL של 0.050315 USD.
מהו נפח המסחר של NSBT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NSBT הוא -- USD.
האם NSBT יעלה השנה?
NSBT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NSBT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:45:01 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.