Neutrino System Base (NSBT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 76.76 המחיר הנמוך ביותר $ 0.050315 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00%

Neutrino System Base (NSBT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.057749. במהלך 24 השעות האחרונות, NSBT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NSBTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 76.76, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.050315.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NSBT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Neutrino System Base (NSBT) מידע שוק

שווי שוק $ 163.70K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 163.70K אספקת מחזור 2.83M אספקה כוללת 2,834,678.375701

שווי השוק הנוכחי של Neutrino System Base הוא $ 163.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NSBT הוא 2.83M, עם היצע כולל של 2834678.375701. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 163.70K.