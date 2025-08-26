עוד על XTN

Neutrino Index Token סֵמֶל

Neutrino Index Token מחיר (XTN)

לא רשום

1 XTN ל USDמחיר חי:

$0.03174418
$0.03174418
-7.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Neutrino Index Token (XTN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:45:18 (UTC+8)

Neutrino Index Token (XTN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0308761
$ 0.0308761
24 שעות נמוך
$ 0.03449278
$ 0.03449278
גבוה 24 שעות

$ 0.0308761
$ 0.0308761

$ 0.03449278
$ 0.03449278

$ 2.52
$ 2.52

$ 0.00802108
$ 0.00802108

+2.48%

-6.99%

-0.33%

-0.33%

Neutrino Index Token (XTN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03177325. במהלך 24 השעות האחרונות, XTN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0308761 לבין שיא של $ 0.03449278, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XTNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.52, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00802108.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XTN השתנה ב +2.48% במהלך השעה האחרונה, -6.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Neutrino Index Token (XTN) מידע שוק

$ 3.21M
$ 3.21M

--
--

$ 3.21M
$ 3.21M

101.07M
101.07M

101,152,201.914291
101,152,201.914291

שווי השוק הנוכחי של Neutrino Index Token הוא $ 3.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XTN הוא 101.07M, עם היצע כולל של 101152201.914291. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.21M.

Neutrino Index Token (XTN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Neutrino Index Tokenל USDהיה $ -0.0023910162403535.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNeutrino Index Token ל USDהיה . $ +0.0045678463.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNeutrino Index Token ל USDהיה $ +0.0090252552.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Neutrino Index Tokenל USDהיה $ +0.003777247998492717.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0023910162403535-6.99%
30 ימים$ +0.0045678463+14.38%
60 ימים$ +0.0090252552+28.41%
90 ימים$ +0.003777247998492717+13.49%

מה זהNeutrino Index Token (XTN)

Token, Asset-backed Tokens, Stablecoins, Decentralized Finance (DeFi) USD Stablecoin, Neutrino

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Neutrino Index Token (XTN) משאב

האתר הרשמי

Neutrino Index Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Neutrino Index Token (XTN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Neutrino Index Token (XTN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Neutrino Index Token.

בדוק את Neutrino Index Token תחזית המחיר עכשיו‏!

XTN למטבעות מקומיים

Neutrino Index Token (XTN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Neutrino Index Token (XTN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XTN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Neutrino Index Token (XTN)

כמה שווה Neutrino Index Token (XTN) היום?
החי XTNהמחיר ב USD הוא 0.03177325 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XTN ל USD?
המחיר הנוכחי של XTN ל USD הוא $ 0.03177325. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Neutrino Index Token?
שווי השוק של XTN הוא $ 3.21M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XTN?
ההיצע במחזור של XTN הוא 101.07M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XTN?
‏‏XTN השיג מחיר שיא (ATH) של 2.52 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XTN?
XTN ‏‏רשם מחירATL של 0.00802108 USD.
מהו נפח המסחר של XTN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XTN הוא -- USD.
האם XTN יעלה השנה?
XTN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XTN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:45:18 (UTC+8)

Neutrino Index Token (XTN) עדכונים חשובים מהתעשייה

