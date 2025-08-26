Neutrino Index Token (XTN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0308761 $ 0.0308761 $ 0.0308761 24 שעות נמוך $ 0.03449278 $ 0.03449278 $ 0.03449278 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0308761$ 0.0308761 $ 0.0308761 גבוה 24 שעות $ 0.03449278$ 0.03449278 $ 0.03449278 שיא כל הזמנים $ 2.52$ 2.52 $ 2.52 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00802108$ 0.00802108 $ 0.00802108 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.48% שינוי מחיר (1D) -6.99% שינוי מחיר (7D) -0.33% שינוי מחיר (7D) -0.33%

Neutrino Index Token (XTN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03177325. במהלך 24 השעות האחרונות, XTN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0308761 לבין שיא של $ 0.03449278, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XTNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.52, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00802108.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XTN השתנה ב +2.48% במהלך השעה האחרונה, -6.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Neutrino Index Token (XTN) מידע שוק

שווי שוק $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M אספקת מחזור 101.07M 101.07M 101.07M אספקה כוללת 101,152,201.914291 101,152,201.914291 101,152,201.914291

שווי השוק הנוכחי של Neutrino Index Token הוא $ 3.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XTN הוא 101.07M, עם היצע כולל של 101152201.914291. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.21M.