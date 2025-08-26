Neutra Finance (NEU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.04799915 $ 0.04799915 $ 0.04799915 24 שעות נמוך $ 0.04854933 $ 0.04854933 $ 0.04854933 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.04799915$ 0.04799915 $ 0.04799915 גבוה 24 שעות $ 0.04854933$ 0.04854933 $ 0.04854933 שיא כל הזמנים $ 3.43$ 3.43 $ 3.43 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01050565$ 0.01050565 $ 0.01050565 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.90% שינוי מחיר (7D) -0.23% שינוי מחיר (7D) -0.23%

Neutra Finance (NEU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04807453. במהלך 24 השעות האחרונות, NEU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04799915 לבין שיא של $ 0.04854933, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.43, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01050565.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Neutra Finance (NEU) מידע שוק

שווי שוק $ 95.32K$ 95.32K $ 95.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 287.00K$ 287.00K $ 287.00K אספקת מחזור 1.98M 1.98M 1.98M אספקה כוללת 5,969,985.51260626 5,969,985.51260626 5,969,985.51260626

שווי השוק הנוכחי של Neutra Finance הוא $ 95.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEU הוא 1.98M, עם היצע כולל של 5969985.51260626. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 287.00K.