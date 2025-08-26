עוד על NEU

NEU מידע על מחיר

NEU מסמך לבן

NEU אתר רשמי

NEU טוקניומיקה

NEU תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Neutra Finance סֵמֶל

Neutra Finance מחיר (NEU)

לא רשום

1 NEU ל USDמחיר חי:

$0.04807453
$0.04807453$0.04807453
-0.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Neutra Finance (NEU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:44:53 (UTC+8)

Neutra Finance (NEU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.04799915
$ 0.04799915$ 0.04799915
24 שעות נמוך
$ 0.04854933
$ 0.04854933$ 0.04854933
גבוה 24 שעות

$ 0.04799915
$ 0.04799915$ 0.04799915

$ 0.04854933
$ 0.04854933$ 0.04854933

$ 3.43
$ 3.43$ 3.43

$ 0.01050565
$ 0.01050565$ 0.01050565

--

-0.90%

-0.23%

-0.23%

Neutra Finance (NEU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04807453. במהלך 24 השעות האחרונות, NEU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04799915 לבין שיא של $ 0.04854933, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.43, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01050565.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Neutra Finance (NEU) מידע שוק

$ 95.32K
$ 95.32K$ 95.32K

--
----

$ 287.00K
$ 287.00K$ 287.00K

1.98M
1.98M 1.98M

5,969,985.51260626
5,969,985.51260626 5,969,985.51260626

שווי השוק הנוכחי של Neutra Finance הוא $ 95.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEU הוא 1.98M, עם היצע כולל של 5969985.51260626. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 287.00K.

Neutra Finance (NEU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Neutra Financeל USDהיה $ -0.00043773979371581.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNeutra Finance ל USDהיה . $ -0.0104461867.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNeutra Finance ל USDהיה $ -0.0092015756.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Neutra Financeל USDהיה $ -0.01197720479419449.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00043773979371581-0.90%
30 ימים$ -0.0104461867-21.72%
60 ימים$ -0.0092015756-19.14%
90 ימים$ -0.01197720479419449-19.94%

מה זהNeutra Finance (NEU)

Neutra Finance aims to make risk-hedged, sustainable investment strategies easily accessible for anyone, anywhere through automated strategy vaults. Neutra Finance strives to make this process simple and easy so that anyone who wants to protect their funds and earn stable returns in any market condition can do so. Neutra Finance has now completed its launch, starting with the GLP Delta Neutra Valuts strategy. The next strategy is a market neutral strategy using Sushi Swap. NEU is the utility and governance token of Neutra Finance. By staking NEU, users will earn Protocol fees in stablecoins, Escrowed NEU (esNEU), Fee Boosters

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Neutra Finance (NEU) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Neutra Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Neutra Finance (NEU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Neutra Finance (NEU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Neutra Finance.

בדוק את Neutra Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

NEU למטבעות מקומיים

Neutra Finance (NEU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Neutra Finance (NEU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NEU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Neutra Finance (NEU)

כמה שווה Neutra Finance (NEU) היום?
החי NEUהמחיר ב USD הוא 0.04807453 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NEU ל USD?
המחיר הנוכחי של NEU ל USD הוא $ 0.04807453. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Neutra Finance?
שווי השוק של NEU הוא $ 95.32K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NEU?
ההיצע במחזור של NEU הוא 1.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NEU?
‏‏NEU השיג מחיר שיא (ATH) של 3.43 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NEU?
NEU ‏‏רשם מחירATL של 0.01050565 USD.
מהו נפח המסחר של NEU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NEU הוא -- USD.
האם NEU יעלה השנה?
NEU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NEU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:44:53 (UTC+8)

Neutra Finance (NEU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.