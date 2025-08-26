Neuroni AI (NEURONI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.7$ 1.7 $ 1.7 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00340312$ 0.00340312 $ 0.00340312 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Neuroni AI (NEURONI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00404815. במהלך 24 השעות האחרונות, NEURONI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEURONIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.7, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00340312.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEURONI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Neuroni AI (NEURONI) מידע שוק

שווי שוק $ 11.15K$ 11.15K $ 11.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.41K$ 34.41K $ 34.41K אספקת מחזור 2.76M 2.76M 2.76M אספקה כוללת 8,499,000.0 8,499,000.0 8,499,000.0

שווי השוק הנוכחי של Neuroni AI הוא $ 11.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEURONI הוא 2.76M, עם היצע כולל של 8499000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.41K.