NeurochainAI מחיר היום

מחיר NeurochainAI (NCN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NCN ל USD הוא $ 0 לכל NCN.

NeurochainAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,456, עם היצע במחזור של 450.00M NCN. ב‑24 השעות האחרונות, NCN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.096535, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NCN נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -3.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

NeurochainAI (NCN) מידע שוק

שווי שוק $ 23.46K$ 23.46K $ 23.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.46K$ 23.46K $ 23.46K אספקת מחזור 450.00M 450.00M 450.00M אספקה כוללת 450,000,000.0 450,000,000.0 450,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NeurochainAI הוא $ 23.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NCN הוא 450.00M, עם היצע כולל של 450000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.46K.