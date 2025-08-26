Neural3D (SN46) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.890405 $ 0.890405 $ 0.890405 24 שעות נמוך $ 1.032 $ 1.032 $ 1.032 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.890405$ 0.890405 $ 0.890405 גבוה 24 שעות $ 1.032$ 1.032 $ 1.032 שיא כל הזמנים $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 המחיר הנמוך ביותר $ 0.641241$ 0.641241 $ 0.641241 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.40% שינוי מחיר (1D) -9.69% שינוי מחיר (7D) +4.77% שינוי מחיר (7D) +4.77%

Neural3D (SN46) המחיר בזמן אמת של הוא $0.902612. במהלך 24 השעות האחרונות, SN46 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.890405 לבין שיא של $ 1.032, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN46השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.641241.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN46 השתנה ב -0.40% במהלך השעה האחרונה, -9.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Neural3D (SN46) מידע שוק

שווי שוק $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M אספקת מחזור 2.24M 2.24M 2.24M אספקה כוללת 2,236,359.64917278 2,236,359.64917278 2,236,359.64917278

שווי השוק הנוכחי של Neural3D הוא $ 2.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN46 הוא 2.24M, עם היצע כולל של 2236359.64917278. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.02M.