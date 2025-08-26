NetherFi (NFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.091814$ 0.091814 $ 0.091814 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -5.60% שינוי מחיר (7D) -5.60%

NetherFi (NFI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.091814, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NFI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NetherFi (NFI) מידע שוק

שווי שוק $ 61.58K$ 61.58K $ 61.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 91.03K$ 91.03K $ 91.03K אספקת מחזור 270.57M 270.57M 270.57M אספקה כוללת 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NetherFi הוא $ 61.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NFI הוא 270.57M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 91.03K.