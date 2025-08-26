עוד על NFI

NetherFi סֵמֶל

NetherFi מחיר (NFI)

לא רשום

1 NFI ל USDמחיר חי:

$0.00022758
$0.00022758$0.00022758
0.00%1D
USD
NetherFi (NFI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:04:20 (UTC+8)

NetherFi (NFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.091814
$ 0.091814$ 0.091814

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.60%

-5.60%

NetherFi (NFI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.091814, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NFI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NetherFi (NFI) מידע שוק

$ 61.58K
$ 61.58K$ 61.58K

--
----

$ 91.03K
$ 91.03K$ 91.03K

270.57M
270.57M 270.57M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NetherFi הוא $ 61.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NFI הוא 270.57M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 91.03K.

NetherFi (NFI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של NetherFiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNetherFi ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNetherFi ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של NetherFiל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+15.19%
60 ימים$ 0+72.34%
90 ימים$ 0--

מה זהNetherFi (NFI)

Welcome to NetherFi 📈 Trade with Confidence: Whether you're a seasoned trader or just starting, our platform empowers you to trade spot or engage in leveraged trading of up to 50x. 🌐 Low Transaction Fees: We believe in making your trades go further. Our platform boasts incredibly low transaction fees, ensuring that you retain more of your hard-earned profits. Even for those substantial orders, rest assured that price impact remains minimal. 🛡️ Protection and Stability: Sudden price fluctuations and "scam wicks" are challenges we've tackled head-on. Our innovative pricing mechanism, anchored by Chainlink price feeds, offers protection against liquidation events. Experience stability like never before, ensuring your trades are based on accurate and reliable data. 💰 Rewards for Participation: Your commitment to our platform doesn't go unnoticed. Stake NFI or mint NLP and unlock the potential for protocol fee-sharing rewards. We value your contribution and want you to share in the success you help create.

NetherFi (NFI) משאב

האתר הרשמי

NetherFiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NetherFi (NFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NetherFi (NFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NetherFi.

בדוק את NetherFi תחזית המחיר עכשיו‏!

NFI למטבעות מקומיים

NetherFi (NFI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NetherFi (NFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על NetherFi (NFI)

כמה שווה NetherFi (NFI) היום?
החי NFIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NFI ל USD?
המחיר הנוכחי של NFI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NetherFi?
שווי השוק של NFI הוא $ 61.58K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NFI?
ההיצע במחזור של NFI הוא 270.57M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NFI?
‏‏NFI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.091814 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NFI?
NFI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NFI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NFI הוא -- USD.
האם NFI יעלה השנה?
NFI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NFI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:04:20 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.