Netflix xStock מחיר היום

מחיר Netflix xStock (NFLXX) בזמן אמת היום הוא $ 1,117.2, עם שינוי של 36.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NFLXX ל USD הוא $ 1,117.2 לכל NFLXX.

Netflix xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,400,527, עם היצע במחזור של 4.83K NFLXX. ב‑24 השעות האחרונות, NFLXX סחר בין $ 1,112.48 (נמוך) ל $ 1,754.14 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1,754.14, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1,078.79.

ביצועים לטווח קצר, NFLXX נע ב -1.79% בשעה האחרונה ו -0.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Netflix xStock (NFLXX) מידע שוק

שווי שוק $ 5.40M$ 5.40M $ 5.40M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 240.20M$ 240.20M $ 240.20M אספקת מחזור 4.83K 4.83K 4.83K אספקה כוללת 214,999.9967023 214,999.9967023 214,999.9967023

שווי השוק הנוכחי של Netflix xStock הוא $ 5.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NFLXX הוא 4.83K, עם היצע כולל של 214999.9967023. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 240.20M.