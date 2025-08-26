עוד על NTBILL

NTBILL מידע על מחיר

NTBILL אתר רשמי

NTBILL טוקניומיקה

NTBILL תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Nest Treasury Vault סֵמֶל

Nest Treasury Vault מחיר (NTBILL)

לא רשום

1 NTBILL ל USDמחיר חי:

$1.011
$1.011$1.011
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Nest Treasury Vault (NTBILL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:34:32 (UTC+8)

Nest Treasury Vault (NTBILL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.011
$ 1.011$ 1.011
24 שעות נמוך
$ 1.011
$ 1.011$ 1.011
גבוה 24 שעות

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

+0.01%

+0.07%

+0.07%

Nest Treasury Vault (NTBILL) המחיר בזמן אמת של הוא $1.011. במהלך 24 השעות האחרונות, NTBILL נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.011 לבין שיא של $ 1.011, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NTBILLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.011, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NTBILL השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nest Treasury Vault (NTBILL) מידע שוק

$ 13.17M
$ 13.17M$ 13.17M

--
----

$ 13.17M
$ 13.17M$ 13.17M

13.03M
13.03M 13.03M

13,032,602.824718
13,032,602.824718 13,032,602.824718

שווי השוק הנוכחי של Nest Treasury Vault הוא $ 13.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NTBILL הוא 13.03M, עם היצע כולל של 13032602.824718. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.17M.

Nest Treasury Vault (NTBILL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Nest Treasury Vaultל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNest Treasury Vault ל USDהיה . $ +0.0032690685.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNest Treasury Vault ל USDהיה $ +0.0064235907.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nest Treasury Vaultל USDהיה $ +0.009967.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.01%
30 ימים$ +0.0032690685+0.32%
60 ימים$ +0.0064235907+0.64%
90 ימים$ +0.009967+1.00%

מה זהNest Treasury Vault (NTBILL)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. The Nest Treasury Vault is tailored for professional firms pursuing long-term growth and high liquidity, with a selection of AAA-rated treasuries from strategic partnerships with Anemoy, M^0 and Mountain Protocol. nTBILL caters to institutional-grade needs while maintaining accessibility for users with a focus on stable and reliable returns.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Nest Treasury Vault (NTBILL) משאב

האתר הרשמי

Nest Treasury Vaultתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nest Treasury Vault (NTBILL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nest Treasury Vault (NTBILL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nest Treasury Vault.

בדוק את Nest Treasury Vault תחזית המחיר עכשיו‏!

NTBILL למטבעות מקומיים

Nest Treasury Vault (NTBILL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nest Treasury Vault (NTBILL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NTBILL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Nest Treasury Vault (NTBILL)

כמה שווה Nest Treasury Vault (NTBILL) היום?
החי NTBILLהמחיר ב USD הוא 1.011 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NTBILL ל USD?
המחיר הנוכחי של NTBILL ל USD הוא $ 1.011. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nest Treasury Vault?
שווי השוק של NTBILL הוא $ 13.17M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NTBILL?
ההיצע במחזור של NTBILL הוא 13.03M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NTBILL?
‏‏NTBILL השיג מחיר שיא (ATH) של 1.011 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NTBILL?
NTBILL ‏‏רשם מחירATL של 1.0 USD.
מהו נפח המסחר של NTBILL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NTBILL הוא -- USD.
האם NTBILL יעלה השנה?
NTBILL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NTBILL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:34:32 (UTC+8)

Nest Treasury Vault (NTBILL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.