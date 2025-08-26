Nest Treasury Vault (NTBILL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 24 שעות נמוך $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 גבוה 24 שעות $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 שיא כל הזמנים $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 המחיר הנמוך ביותר $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) +0.01% שינוי מחיר (7D) +0.07% שינוי מחיר (7D) +0.07%

Nest Treasury Vault (NTBILL) המחיר בזמן אמת של הוא $1.011. במהלך 24 השעות האחרונות, NTBILL נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.011 לבין שיא של $ 1.011, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NTBILLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.011, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NTBILL השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nest Treasury Vault (NTBILL) מידע שוק

שווי שוק $ 13.17M$ 13.17M $ 13.17M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.17M$ 13.17M $ 13.17M אספקת מחזור 13.03M 13.03M 13.03M אספקה כוללת 13,032,602.824718 13,032,602.824718 13,032,602.824718

שווי השוק הנוכחי של Nest Treasury Vault הוא $ 13.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NTBILL הוא 13.03M, עם היצע כולל של 13032602.824718. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.17M.