עוד על NINSTO

NINSTO מידע על מחיר

NINSTO אתר רשמי

NINSTO טוקניומיקה

NINSTO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Nest Institutional Vault סֵמֶל

Nest Institutional Vault מחיר (NINSTO)

לא רשום

1 NINSTO ל USDמחיר חי:

$1.02
$1.02$1.02
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Nest Institutional Vault (NINSTO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:04:13 (UTC+8)

Nest Institutional Vault (NINSTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.019
$ 1.019$ 1.019
24 שעות נמוך
$ 1.02
$ 1.02$ 1.02
גבוה 24 שעות

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 1.02
$ 1.02$ 1.02

$ 1.02
$ 1.02$ 1.02

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

+0.01%

+0.01%

+0.01%

Nest Institutional Vault (NINSTO) המחיר בזמן אמת של הוא $1.02. במהלך 24 השעות האחרונות, NINSTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.019 לבין שיא של $ 1.02, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NINSTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.02, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NINSTO השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nest Institutional Vault (NINSTO) מידע שוק

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

--
----

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

1.02M
1.02M 1.02M

1,016,311.32084
1,016,311.32084 1,016,311.32084

שווי השוק הנוכחי של Nest Institutional Vault הוא $ 1.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NINSTO הוא 1.02M, עם היצע כולל של 1016311.32084. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.04M.

Nest Institutional Vault (NINSTO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Nest Institutional Vaultל USDהיה $ +0.000129.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNest Institutional Vault ל USDהיה . $ +0.0076515300.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNest Institutional Vault ל USDהיה $ +0.0146161920.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nest Institutional Vaultל USDהיה $ +0.019828.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000129+0.01%
30 ימים$ +0.0076515300+0.75%
60 ימים$ +0.0146161920+1.43%
90 ימים$ +0.019828+1.98%

מה זהNest Institutional Vault (NINSTO)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nINSTO is a curated earn strategy built for institutional-grade liquidity and adaptive yield. It combines tokenized money market funds from UBS uMint and Blackstone Senior Loan ETF. The result is a balanced portfolio of conservative short-term debt and dynamic market-driven returns. Designed for stability without sacrificing performance, nINSTO delivers trusted income across traditional and digital markets.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Nest Institutional Vault (NINSTO) משאב

האתר הרשמי

Nest Institutional Vaultתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nest Institutional Vault (NINSTO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nest Institutional Vault (NINSTO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nest Institutional Vault.

בדוק את Nest Institutional Vault תחזית המחיר עכשיו‏!

NINSTO למטבעות מקומיים

Nest Institutional Vault (NINSTO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nest Institutional Vault (NINSTO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NINSTO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Nest Institutional Vault (NINSTO)

כמה שווה Nest Institutional Vault (NINSTO) היום?
החי NINSTOהמחיר ב USD הוא 1.02 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NINSTO ל USD?
המחיר הנוכחי של NINSTO ל USD הוא $ 1.02. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nest Institutional Vault?
שווי השוק של NINSTO הוא $ 1.04M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NINSTO?
ההיצע במחזור של NINSTO הוא 1.02M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NINSTO?
‏‏NINSTO השיג מחיר שיא (ATH) של 1.02 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NINSTO?
NINSTO ‏‏רשם מחירATL של 1.0 USD.
מהו נפח המסחר של NINSTO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NINSTO הוא -- USD.
האם NINSTO יעלה השנה?
NINSTO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NINSTO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:04:13 (UTC+8)

Nest Institutional Vault (NINSTO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.