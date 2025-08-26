Nest Institutional Vault (NINSTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 24 שעות נמוך $ 1.02 $ 1.02 $ 1.02 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 גבוה 24 שעות $ 1.02$ 1.02 $ 1.02 שיא כל הזמנים $ 1.02$ 1.02 $ 1.02 המחיר הנמוך ביותר $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) +0.01% שינוי מחיר (7D) +0.01% שינוי מחיר (7D) +0.01%

Nest Institutional Vault (NINSTO) המחיר בזמן אמת של הוא $1.02. במהלך 24 השעות האחרונות, NINSTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.019 לבין שיא של $ 1.02, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NINSTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.02, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NINSTO השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nest Institutional Vault (NINSTO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M אספקת מחזור 1.02M 1.02M 1.02M אספקה כוללת 1,016,311.32084 1,016,311.32084 1,016,311.32084

שווי השוק הנוכחי של Nest Institutional Vault הוא $ 1.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NINSTO הוא 1.02M, עם היצע כולל של 1016311.32084. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.04M.