Nest ETF Vault

Nest ETF Vault מחיר (NETF)

1 NETF ל USDמחיר חי:

$1.007
$1.007$1.007
0.00%1D
Nest ETF Vault (NETF) טבלת מחירים חיה
Nest ETF Vault (NETF) מידע על מחיר (USD)

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007
$ 1.007
$ 1.007$ 1.007
$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

0.00%

+0.03%

+0.03%

Nest ETF Vault (NETF) המחיר בזמן אמת של הוא $1.007. במהלך 24 השעות האחרונות, NETF נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.007 לבין שיא של $ 1.007, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NETFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.007, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NETF השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nest ETF Vault (NETF) מידע שוק

$ 4.17K
$ 4.17K$ 4.17K

--
----

$ 4.17K
$ 4.17K$ 4.17K

4.15K
4.15K 4.15K

4,146.175456999999
4,146.175456999999 4,146.175456999999

שווי השוק הנוכחי של Nest ETF Vault הוא $ 4.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NETF הוא 4.15K, עם היצע כולל של 4146.175456999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.17K.

Nest ETF Vault (NETF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Nest ETF Vaultל USDהיה $ 0.0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNest ETF Vault ל USDהיה . $ +0.0066856744.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNest ETF Vault ל USDהיה $ +0.0066856744.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nest ETF Vaultל USDהיה $ +0.006877.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0.00.00%
30 ימים$ +0.0066856744+0.66%
60 ימים$ +0.0066856744+0.66%
90 ימים$ +0.006877+0.69%

מה זהNest ETF Vault (NETF)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest ETFs (nETF) is a fully liquid, 30-day paying onchain vault that delivers diversified, real-world yield through a rotating basket of institutionally issued ETFs. Built for crypto-native users, the strategy offers permissionless access to yield streams historically gated by TradFi rails. All assets are sourced from top-tier managers like BlackRock, Blackstone, and Simplify, ensuring quality and credibility behind every tokenized position. No lockups. No KYC. Just programmable, yield-bearing capital that behaves like the rest of crypto.

Nest ETF Vault (NETF) משאב

האתר הרשמי

Nest ETF Vaultתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nest ETF Vault (NETF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nest ETF Vault (NETF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nest ETF Vault.

בדוק את Nest ETF Vault תחזית המחיר עכשיו‏!

NETF למטבעות מקומיים

Nest ETF Vault (NETF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nest ETF Vault (NETF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NETF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Nest ETF Vault (NETF)

כמה שווה Nest ETF Vault (NETF) היום?
החי NETFהמחיר ב USD הוא 1.007 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NETF ל USD?
המחיר הנוכחי של NETF ל USD הוא $ 1.007. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nest ETF Vault?
שווי השוק של NETF הוא $ 4.17K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NETF?
ההיצע במחזור של NETF הוא 4.15K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NETF?
‏‏NETF השיג מחיר שיא (ATH) של 1.007 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NETF?
NETF ‏‏רשם מחירATL של 1.0 USD.
מהו נפח המסחר של NETF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NETF הוא -- USD.
האם NETF יעלה השנה?
NETF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NETF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Nest ETF Vault (NETF) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

