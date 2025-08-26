עוד על NCREDIT

Nest Credit Vault סֵמֶל

Nest Credit Vault מחיר (NCREDIT)

לא רשום

1 NCREDIT ל USDמחיר חי:

$1.012
$1.012$1.012
0.00%1D
USD
Nest Credit Vault (NCREDIT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:11:49 (UTC+8)

Nest Credit Vault (NCREDIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.012
$ 1.012$ 1.012
24 שעות נמוך
$ 1.012
$ 1.012$ 1.012
גבוה 24 שעות

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

+0.01%

+0.21%

+0.21%

Nest Credit Vault (NCREDIT) המחיר בזמן אמת של הוא $1.012. במהלך 24 השעות האחרונות, NCREDIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.012 לבין שיא של $ 1.012, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NCREDITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.012, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NCREDIT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nest Credit Vault (NCREDIT) מידע שוק

$ 695.74K
$ 695.74K$ 695.74K

--
----

$ 695.77K
$ 695.77K$ 695.77K

687.72K
687.72K 687.72K

687,746.786692
687,746.786692 687,746.786692

שווי השוק הנוכחי של Nest Credit Vault הוא $ 695.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NCREDIT הוא 687.72K, עם היצע כולל של 687746.786692. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 695.77K.

Nest Credit Vault (NCREDIT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Nest Credit Vaultל USDהיה $ +0.000111.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNest Credit Vault ל USDהיה . $ +0.0030552280.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNest Credit Vault ל USDהיה $ +0.0102286888.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nest Credit Vaultל USDהיה $ +0.011799.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000111+0.01%
30 ימים$ +0.0030552280+0.30%
60 ימים$ +0.0102286888+1.01%
90 ימים$ +0.011799+1.18%

מה זהNest Credit Vault (NCREDIT)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nCREDIT is a diversified earn strategy combining institutional-grade public and private credit from leading global managers and innovative onchain platforms. It blends senior secured loans, trade finance, basis trading, and short-term debt to deliver stable, high-quality yield across market conditions. Designed for resilient income, nCREDIT gives everyday capital access to the strategies once reserved for institutions.

Nest Credit Vault (NCREDIT) משאב

האתר הרשמי

Nest Credit Vaultתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nest Credit Vault (NCREDIT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nest Credit Vault (NCREDIT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nest Credit Vault.

בדוק את Nest Credit Vault תחזית המחיר עכשיו‏!

NCREDIT למטבעות מקומיים

Nest Credit Vault (NCREDIT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nest Credit Vault (NCREDIT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NCREDIT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Nest Credit Vault (NCREDIT)

כמה שווה Nest Credit Vault (NCREDIT) היום?
החי NCREDITהמחיר ב USD הוא 1.012 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NCREDIT ל USD?
המחיר הנוכחי של NCREDIT ל USD הוא $ 1.012. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nest Credit Vault?
שווי השוק של NCREDIT הוא $ 695.74K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NCREDIT?
ההיצע במחזור של NCREDIT הוא 687.72K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NCREDIT?
‏‏NCREDIT השיג מחיר שיא (ATH) של 1.012 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NCREDIT?
NCREDIT ‏‏רשם מחירATL של 1.0 USD.
מהו נפח המסחר של NCREDIT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NCREDIT הוא -- USD.
האם NCREDIT יעלה השנה?
NCREDIT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NCREDIT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:11:49 (UTC+8)

