Nest BTC Vault סֵמֶל

Nest BTC Vault מחיר (NBTC)

לא רשום

1 NBTC ל USDמחיר חי:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
USD
Nest BTC Vault (NBTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:46:51 (UTC+8)

Nest BTC Vault (NBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 שעות נמוך
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
גבוה 24 שעות

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Nest BTC Vault (NBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, NBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.0 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NBTC השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nest BTC Vault (NBTC) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

5.291e-05
5.291e-05 5.291e-05

שווי השוק הנוכחי של Nest BTC Vault הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NBTC הוא 0.00, עם היצע כולל של 5.291e-05. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.

Nest BTC Vault (NBTC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Nest BTC Vaultל USDהיה $ 0.0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNest BTC Vault ל USDהיה . $ 0.0000000000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNest BTC Vault ל USDהיה $ 0.0000000000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nest BTC Vaultל USDהיה $ 0.0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0.00.00%
30 ימים$ 0.00000000000.00%
60 ימים$ 0.00000000000.00%
90 ימים$ 0.00.00%

מה זהNest BTC Vault (NBTC)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nBTC is a risk-free yield strategy built specifically for BTC holders. By using delta-neutral futures positions on regulated markets like CME, it captures premium without exposing users to Bitcoin price swings. It’s a way to earn stable, institutional-grade yield while keeping your BTC working. Returns on this vault are paid in Bitcoin.

Nest BTC Vault (NBTC) משאב

האתר הרשמי

Nest BTC Vaultתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nest BTC Vault (NBTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nest BTC Vault (NBTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nest BTC Vault.

בדוק את Nest BTC Vault תחזית המחיר עכשיו‏!

NBTC למטבעות מקומיים

Nest BTC Vault (NBTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nest BTC Vault (NBTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NBTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Nest BTC Vault (NBTC)

כמה שווה Nest BTC Vault (NBTC) היום?
החי NBTCהמחיר ב USD הוא 1.0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NBTC ל USD?
המחיר הנוכחי של NBTC ל USD הוא $ 1.0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nest BTC Vault?
שווי השוק של NBTC הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NBTC?
ההיצע במחזור של NBTC הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NBTC?
‏‏NBTC השיג מחיר שיא (ATH) של 1.0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NBTC?
NBTC ‏‏רשם מחירATL של 1.0 USD.
מהו נפח המסחר של NBTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NBTC הוא -- USD.
האם NBTC יעלה השנה?
NBTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NBTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:46:51 (UTC+8)

