Nest BTC Vault (NBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.0 24 שעות נמוך $ 1.0 גבוה 24 שעות $ 1.0 שיא כל הזמנים $ 1.0 המחיר הנמוך ביותר $ 1.0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Nest BTC Vault (NBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, NBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.0 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NBTC השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nest BTC Vault (NBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00 אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 5.291e-05

שווי השוק הנוכחי של Nest BTC Vault הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NBTC הוא 0.00, עם היצע כולל של 5.291e-05. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.