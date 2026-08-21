Nest BlackOpal LiquidStone II Vault מחיר היום

מחיר Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) בזמן אמת היום הוא $ 1.089, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NOPAL ל USD הוא $ 1.089 לכל NOPAL.

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 72,516,205, עם היצע במחזור של 66.62M NOPAL. ב‑24 השעות האחרונות, NOPAL סחר בין $ 1.088 (נמוך) ל $ 1.089 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.25, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.958277.

ביצועים לטווח קצר, NOPAL נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) מידע שוק

שווי שוק $ 72.52M$ 72.52M $ 72.52M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 72.51M$ 72.51M $ 72.51M אספקת מחזור 66.62M 66.62M 66.62M אספקה כוללת 66,618,104.59512 66,618,104.59512 66,618,104.59512

שווי השוק הנוכחי של Nest BlackOpal LiquidStone II Vault הוא $ 72.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של NOPAL הוא 66.62M, עם היצע כולל של 66618104.59512. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 72.51M.