Nest Apollo ACRDX Vault מחיר היום

מחיר Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) בזמן אמת היום הוא $ 1.004, עם שינוי של 0.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NACRDX ל USD הוא $ 1.004 לכל NACRDX.

Nest Apollo ACRDX Vault כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 100,497, עם היצע במחזור של 100.14K NACRDX. ב‑24 השעות האחרונות, NACRDX סחר בין $ 1.003 (נמוך) ל $ 1.004 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.004, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.994971.

ביצועים לטווח קצר, NACRDX נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) מידע שוק

שווי שוק $ 100.50K$ 100.50K $ 100.50K נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 100.50K$ 100.50K $ 100.50K אספקת מחזור 100.14K 100.14K 100.14K אספקה כוללת 100,142.086602 100,142.086602 100,142.086602

שווי השוק הנוכחי של Nest Apollo ACRDX Vault הוא $ 100.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של NACRDX הוא 100.14K, עם היצע כולל של 100142.086602. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 100.50K.