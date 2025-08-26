Nest AI by Virtuals (NEST) מידע על מחיר (USD)

Nest AI by Virtuals (NEST) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NEST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NESTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0019148, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEST השתנה ב -0.38% במהלך השעה האחרונה, -5.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+20.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nest AI by Virtuals (NEST) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Nest AI by Virtuals הוא $ 707.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEST הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 707.86K.