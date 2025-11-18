NESHUDO מחיר היום

מחיר NESHUDO (NESHUDO) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 7.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NESHUDO ל USD הוא -- לכל NESHUDO.

NESHUDO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,985.25, עם היצע במחזור של 999.96M NESHUDO. ב‑24 השעות האחרונות, NESHUDO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NESHUDO נע ב -- בשעה האחרונה ו -9.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

NESHUDO (NESHUDO) מידע שוק

שווי שוק $ 8.99K$ 8.99K $ 8.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.99K$ 8.99K $ 8.99K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,958,321.210567 999,958,321.210567 999,958,321.210567

שווי השוק הנוכחי של NESHUDO הוא $ 8.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NESHUDO הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999958321.210567. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.99K.