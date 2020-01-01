NeoTech (NEOT) טוקנומיקה
Neotech utilizes Smart City® technology to scan physical structures and assets, transforming them into precise 3D and point-cloud models. By incorporating our business with blockchain technology, Neotech develops digital twins and immersive experiences, elevating virtual settings and offering beneficial resources for fields such as urban planning and VR simulations.
Our AI-driven data processing technology integrates, corrects, and optimizes data from cameras, LiDAR, GPS, GNSS, and IMU, ensuring precise alignment and consistency. This results in highly accurate digital models tailored for practical applications. Currently, our technology is in use in major cities such as Berlin, Vienna, Gothenburg, Bucharest, Zurich, Paris, Miami, and New York.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור NeoTech (NEOT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
NeoTech (NEOT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של NeoTech (NEOT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של NEOT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות NEOTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את NEOTטוקניומיקה, חקרו אתNEOTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.