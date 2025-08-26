NeoTech (NEOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.04927363$ 0.04927363 $ 0.04927363 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

NeoTech (NEOT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NEOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04927363, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEOT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NeoTech (NEOT) מידע שוק

שווי שוק $ 95.77K$ 95.77K $ 95.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 95.77K$ 95.77K $ 95.77K אספקת מחזור 250.00M 250.00M 250.00M אספקה כוללת 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NeoTech הוא $ 95.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEOT הוא 250.00M, עם היצע כולל של 250000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 95.77K.