NeonNeko מחיר היום

מחיר NeonNeko (NEKO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NEKO ל USD הוא $ 0 לכל NEKO.

NeonNeko כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 111,325, עם היצע במחזור של 2.00B NEKO. ב‑24 השעות האחרונות, NEKO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.170115, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NEKO נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -1.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

NeonNeko (NEKO) מידע שוק

שווי שוק $ 111.33K$ 111.33K $ 111.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 111.33K$ 111.33K $ 111.33K אספקת מחזור 2.00B 2.00B 2.00B אספקה כוללת 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NeonNeko הוא $ 111.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEKO הוא 2.00B, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 111.33K.