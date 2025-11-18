Neonet AI מחיר היום

מחיר Neonet AI (NEONET) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001177, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NEONET ל USD הוא $ 0.00001177 לכל NEONET.

Neonet AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,771.16, עם היצע במחזור של 1.00B NEONET. ב‑24 השעות האחרונות, NEONET סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00153661, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001036.

ביצועים לטווח קצר, NEONET נע ב -- בשעה האחרונה ו -13.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Neonet AI (NEONET) מידע שוק

שווי שוק $ 11.77K$ 11.77K $ 11.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.77K$ 11.77K $ 11.77K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Neonet AI הוא $ 11.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEONET הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.77K.