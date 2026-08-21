NemoClaw מחיר היום

מחיר NemoClaw (NEMOCLAW) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 12.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NEMOCLAW ל USD הוא $ 0 לכל NEMOCLAW.

NemoClaw כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,744.65, עם היצע במחזור של 958.45M NEMOCLAW. ב‑24 השעות האחרונות, NEMOCLAW סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00118586, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NEMOCLAW נע ב -0.74% בשעה האחרונה ו +34.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

NemoClaw (NEMOCLAW) מידע שוק

שווי שוק $ 13.74K$ 13.74K $ 13.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.25K$ 14.25K $ 14.25K אספקת מחזור 958.45M 958.45M 958.45M אספקה כוללת 993,550,224.16864 993,550,224.16864 993,550,224.16864

שווי השוק הנוכחי של NemoClaw הוא $ 13.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEMOCLAW הוא 958.45M, עם היצע כולל של 993550224.16864. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.25K.