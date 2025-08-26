Nelore Coin (NLC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00256052 $ 0.00256052 $ 0.00256052 24 שעות נמוך $ 0.00284386 $ 0.00284386 $ 0.00284386 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00256052$ 0.00256052 $ 0.00256052 גבוה 24 שעות $ 0.00284386$ 0.00284386 $ 0.00284386 שיא כל הזמנים $ 0.01680567$ 0.01680567 $ 0.01680567 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.06% שינוי מחיר (1D) -7.18% שינוי מחיר (7D) +22.40% שינוי מחיר (7D) +22.40%

Nelore Coin (NLC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0025846. במהלך 24 השעות האחרונות, NLC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00256052 לבין שיא של $ 0.00284386, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NLCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01680567, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NLC השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -7.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+22.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nelore Coin (NLC) מידע שוק

שווי שוק $ 877.27K$ 877.27K $ 877.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 963.28K$ 963.28K $ 963.28K אספקת מחזור 339.42M 339.42M 339.42M אספקה כוללת 372,701,468.0 372,701,468.0 372,701,468.0

שווי השוק הנוכחי של Nelore Coin הוא $ 877.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NLC הוא 339.42M, עם היצע כולל של 372701468.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 963.28K.