Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00449354$ 0.00449354 $ 0.00449354 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.33% שינוי מחיר (1D) -10.43% שינוי מחיר (7D) -9.36% שינוי מחיר (7D) -9.36%

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ((=ↀΩↀ=)) נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ((=ↀΩↀ=))השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00449354, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ((=ↀΩↀ=)) השתנה ב +1.33% במהלך השעה האחרונה, -10.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) מידע שוק

שווי שוק $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M אספקת מחזור 1.82B 1.82B 1.82B אספקה כוללת 2,700,000,000.0 2,700,000,000.0 2,700,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nekocoin הוא $ 1.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ((=ↀΩↀ=)) הוא 1.82B, עם היצע כולל של 2700000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.94M.