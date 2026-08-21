Neiro on Tron מחיר היום

מחיר Neiro on Tron (NEIRO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NEIRO ל USD הוא $ 0 לכל NEIRO.

Neiro on Tron כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,803, עם היצע במחזור של 1.00B NEIRO. ב‑24 השעות האחרונות, NEIRO סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00169412, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NEIRO נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Neiro on Tron (NEIRO) מידע שוק

שווי שוק $ 36.80K$ 36.80K $ 36.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.80K$ 36.80K $ 36.80K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Neiro on Tron הוא $ 36.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEIRO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.80K.