Neemo Staked Astar (NSASTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01303309 גבוה 24 שעות $ 0.02063594 שיא כל הזמנים $ 0.0567 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.63% שינוי מחיר (1D) +45.43% שינוי מחיר (7D) +254.07%

Neemo Staked Astar (NSASTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01989747. במהלך 24 השעות האחרונות, NSASTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01303309 לבין שיא של $ 0.02063594, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NSASTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0567, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NSASTR השתנה ב +0.63% במהלך השעה האחרונה, +45.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+254.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Neemo Staked Astar (NSASTR) מידע שוק

שווי שוק $ 4.07M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.07M אספקת מחזור 204.35M אספקה כוללת 204,345,784.5065057

שווי השוק הנוכחי של Neemo Staked Astar הוא $ 4.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NSASTR הוא 204.35M, עם היצע כולל של 204345784.5065057. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.07M.