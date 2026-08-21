NEAR Intents Bridged USDT מחיר היום

מחיר NEAR Intents Bridged USDT (USDT) בזמן אמת היום הוא $ 0.999664, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USDT ל USD הוא $ 0.999664 לכל USDT.

NEAR Intents Bridged USDT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,617,644, עם היצע במחזור של 2.62M USDT. ב‑24 השעות האחרונות, USDT סחר בין $ 0.999296 (נמוך) ל $ 0.999781 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.16, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.846743.

ביצועים לטווח קצר, USDT נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 42.13M.

NEAR Intents Bridged USDT (USDT) מידע שוק

שווי שוק $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M נפח (24 שעות) $ 42.13M$ 42.13M $ 42.13M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M אספקת מחזור 2.62M 2.62M 2.62M אספקה כוללת 2,618,523.0 2,618,523.0 2,618,523.0

שווי השוק הנוכחי של NEAR Intents Bridged USDT הוא $ 2.62M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 42.13M. ההיצע במחזור של USDT הוא 2.62M, עם היצע כולל של 2618523.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.62M.