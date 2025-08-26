NazareAI (NAZAREAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00445252$ 0.00445252 $ 0.00445252 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.20% שינוי מחיר (1D) -8.33% שינוי מחיר (7D) -11.21% שינוי מחיר (7D) -11.21%

NazareAI (NAZAREAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NAZAREAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NAZAREAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00445252, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NAZAREAI השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -8.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NazareAI (NAZAREAI) מידע שוק

שווי שוק $ 64.85K$ 64.85K $ 64.85K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 64.85K$ 64.85K $ 64.85K אספקת מחזור 999.88M 999.88M 999.88M אספקה כוללת 999,875,390.034866 999,875,390.034866 999,875,390.034866

שווי השוק הנוכחי של NazareAI הוא $ 64.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NAZAREAI הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999875390.034866. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 64.85K.