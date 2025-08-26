עוד על NAVIX

NAVIX סֵמֶל

NAVIX מחיר (NAVIX)

לא רשום

1 NAVIX ל USDמחיר חי:

$0.00020453
$0.00020453$0.00020453
0.00%1D
USD
NAVIX (NAVIX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:45:52 (UTC+8)

NAVIX (NAVIX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00126737
$ 0.00126737$ 0.00126737

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

NAVIX (NAVIX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NAVIX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NAVIXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00126737, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NAVIX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NAVIX (NAVIX) מידע שוק

$ 2.99K
$ 2.99K$ 2.99K

--
----

$ 204.53K
$ 204.53K$ 204.53K

14.61M
14.61M 14.61M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NAVIX הוא $ 2.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NAVIX הוא 14.61M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 204.53K.

NAVIX (NAVIX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של NAVIXל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNAVIX ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNAVIX ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של NAVIXל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 00.00%
60 ימים$ 00.00%
90 ימים$ 0--

מה זהNAVIX (NAVIX)

The Navix Ecosystem is a revolutionary blockchain gaming platform designed to unify player-owned economies across multiple games through cross-chain interoperability and the NAVIX utility token. Navix enables seamless NFT asset portability at its core, allowing in−game items like ships, skins, and weapons to function across titles such as Navis War(strategy) and Drone Defiance(FPS). Players can earn NAVIX through skill-based gameplay, staking, and tournaments, while also participating in DAO governance to shape the ecosystem’s future. By combining AAA-quality gaming experiences with Web3 ownership, Navix simplifies blockchain adoption for mainstream gamers, offering frictionless onboarding, gas-free transactions via SKALE, and a sustainable token economy. The platform’s vision is to create a diverse portfolio of games, foster community-driven development, and become the leading interoperable gaming ecosystem, bridging the gap between Web2 and Web3.

NAVIXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NAVIX (NAVIX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NAVIX (NAVIX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NAVIX.

בדוק את NAVIX תחזית המחיר עכשיו‏!

NAVIX למטבעות מקומיים

NAVIX (NAVIX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NAVIX (NAVIX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NAVIX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על NAVIX (NAVIX)

כמה שווה NAVIX (NAVIX) היום?
החי NAVIXהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NAVIX ל USD?
המחיר הנוכחי של NAVIX ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NAVIX?
שווי השוק של NAVIX הוא $ 2.99K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NAVIX?
ההיצע במחזור של NAVIX הוא 14.61M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NAVIX?
‏‏NAVIX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00126737 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NAVIX?
NAVIX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NAVIX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NAVIX הוא -- USD.
האם NAVIX יעלה השנה?
NAVIX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NAVIX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:45:52 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.