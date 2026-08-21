Navio מחיר היום

מחיר Navio (NAV) בזמן אמת היום הוא $ 0.03781875, עם שינוי של 1.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NAV ל USD הוא $ 0.03781875 לכל NAV.

Navio כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,914,655, עם היצע במחזור של 77.08M NAV. ב‑24 השעות האחרונות, NAV סחר בין $ 0.03517986 (נמוך) ל $ 0.03951905 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.93, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NAV נע ב +0.33% בשעה האחרונה ו +15.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 502.83.

Navio (NAV) מידע שוק

שווי שוק $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M נפח (24 שעות) $ 502.83$ 502.83 $ 502.83 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M אספקת מחזור 77.08M 77.08M 77.08M אספקה כוללת 77,077,429.0 77,077,429.0 77,077,429.0

שווי השוק הנוכחי של Navio הוא $ 2.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 502.83. ההיצע במחזור של NAV הוא 77.08M, עם היצע כולל של 77077429.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.91M.