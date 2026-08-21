Nave Shares מחיר היום

מחיר Nave Shares (NAVE) בזמן אמת היום הוא $ 0.067453, עם שינוי של 13.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NAVE ל USD הוא $ 0.067453 לכל NAVE.

Nave Shares כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 33,706, עם היצע במחזור של 499.70K NAVE. ב‑24 השעות האחרונות, NAVE סחר בין $ 0.060709 (נמוך) ל $ 0.067459 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.232044, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02361133.

ביצועים לטווח קצר, NAVE נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +140.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 859.32.

Nave Shares (NAVE) מידע שוק

שווי שוק $ 33.71K$ 33.71K $ 33.71K נפח (24 שעות) $ 859.32$ 859.32 $ 859.32 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.71K$ 33.71K $ 33.71K אספקת מחזור 499.70K 499.70K 499.70K אספקה כוללת 499,698.216756 499,698.216756 499,698.216756

שווי השוק הנוכחי של Nave Shares הוא $ 33.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 859.32. ההיצע במחזור של NAVE הוא 499.70K, עם היצע כולל של 499698.216756. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.71K.