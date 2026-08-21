Navacoin מחיר היום

מחיר Navacoin (NAVA) בזמן אמת היום הוא $ 0.03966341, עם שינוי של 0.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NAVA ל USD הוא $ 0.03966341 לכל NAVA.

Navacoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 284,328, עם היצע במחזור של 7.17M NAVA. ב‑24 השעות האחרונות, NAVA סחר בין $ 0.03935087 (נמוך) ל $ 0.04000229 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.76, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.03771258.

ביצועים לטווח קצר, NAVA נע ב +0.64% בשעה האחרונה ו -0.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 998.15.

Navacoin (NAVA) מידע שוק

שווי שוק $ 284.33K$ 284.33K $ 284.33K נפח (24 שעות) $ 998.15$ 998.15 $ 998.15 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.65M$ 4.65M $ 4.65M אספקת מחזור 7.17M 7.17M 7.17M אספקה כוללת 117,301,417.364 117,301,417.364 117,301,417.364

שווי השוק הנוכחי של Navacoin הוא $ 284.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 998.15. ההיצע במחזור של NAVA הוא 7.17M, עם היצע כולל של 117301417.364. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.65M.