NAV מחיר היום

מחיר NAV (NAV) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 40.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NAV ל USD הוא $ 0 לכל NAV.

NAV כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 179,116, עם היצע במחזור של 418.45M NAV. ב‑24 השעות האחרונות, NAV סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04901168, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NAV נע ב +2.53% בשעה האחרונה ו +2.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 266.65.

NAV (NAV) מידע שוק

שווי שוק $ 179.12K$ 179.12K $ 179.12K נפח (24 שעות) $ 266.65$ 266.65 $ 266.65 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 428.05K$ 428.05K $ 428.05K אספקת מחזור 418.45M 418.45M 418.45M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NAV הוא $ 179.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 266.65. ההיצע במחזור של NAV הוא 418.45M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 428.05K.