Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.421108$ 0.421108 $ 0.421108 המחיר הנמוך ביותר $ 0.378816$ 0.378816 $ 0.378816 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.380954. במהלך 24 השעות האחרונות, NDEPS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NDEPSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.421108, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.378816.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NDEPS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) מידע שוק

שווי שוק $ 5.25M$ 5.25M $ 5.25M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.25M$ 5.25M $ 5.25M אספקת מחזור 13.79M 13.79M 13.79M אספקה כוללת 13,785,434.09629215 13,785,434.09629215 13,785,434.09629215

שווי השוק הנוכחי של Native Decentralized Euro Protocol Share הוא $ 5.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NDEPS הוא 13.79M, עם היצע כולל של 13785434.09629215. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.25M.