עוד על NDEPS

NDEPS מידע על מחיר

NDEPS מסמך לבן

NDEPS אתר רשמי

NDEPS טוקניומיקה

NDEPS תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Native Decentralized Euro Protocol Share סֵמֶל

Native Decentralized Euro Protocol Share מחיר (NDEPS)

לא רשום

1 NDEPS ל USDמחיר חי:

$0.380954
$0.380954$0.380954
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:34:09 (UTC+8)

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.421108
$ 0.421108$ 0.421108

$ 0.378816
$ 0.378816$ 0.378816

--

--

0.00%

0.00%

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.380954. במהלך 24 השעות האחרונות, NDEPS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NDEPSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.421108, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.378816.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NDEPS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) מידע שוק

$ 5.25M
$ 5.25M$ 5.25M

--
----

$ 5.25M
$ 5.25M$ 5.25M

13.79M
13.79M 13.79M

13,785,434.09629215
13,785,434.09629215 13,785,434.09629215

שווי השוק הנוכחי של Native Decentralized Euro Protocol Share הוא $ 5.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NDEPS הוא 13.79M, עם היצע כולל של 13785434.09629215. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.25M.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Native Decentralized Euro Protocol Shareל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNative Decentralized Euro Protocol Share ל USDהיה . $ -0.0008905180.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNative Decentralized Euro Protocol Share ל USDהיה $ -0.0033910620.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Native Decentralized Euro Protocol Shareל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0008905180-0.23%
60 ימים$ -0.0033910620-0.89%
90 ימים$ 0--

מה זהNative Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Native Decentralized Euro Protocol Shareתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Native Decentralized Euro Protocol Share.

בדוק את Native Decentralized Euro Protocol Share תחזית המחיר עכשיו‏!

NDEPS למטבעות מקומיים

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NDEPS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

כמה שווה Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) היום?
החי NDEPSהמחיר ב USD הוא 0.380954 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NDEPS ל USD?
המחיר הנוכחי של NDEPS ל USD הוא $ 0.380954. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Native Decentralized Euro Protocol Share?
שווי השוק של NDEPS הוא $ 5.25M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NDEPS?
ההיצע במחזור של NDEPS הוא 13.79M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NDEPS?
‏‏NDEPS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.421108 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NDEPS?
NDEPS ‏‏רשם מחירATL של 0.378816 USD.
מהו נפח המסחר של NDEPS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NDEPS הוא -- USD.
האם NDEPS יעלה השנה?
NDEPS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NDEPS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:34:09 (UTC+8)

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.