National Trust Fund System מחיר היום

מחיר National Trust Fund System (NTFS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NTFS ל USD הוא $ 0 לכל NTFS.

National Trust Fund System כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 93,540, עם היצע במחזור של 999.89M NTFS. ב‑24 השעות האחרונות, NTFS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01222876, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NTFS נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +2.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

National Trust Fund System (NTFS) מידע שוק

שווי שוק $ 93.54K$ 93.54K $ 93.54K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 93.54K$ 93.54K $ 93.54K אספקת מחזור 999.89M 999.89M 999.89M אספקה כוללת 999,885,711.067989 999,885,711.067989 999,885,711.067989

שווי השוק הנוכחי של National Trust Fund System הוא $ 93.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NTFS הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999885711.067989. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.54K.