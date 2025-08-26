National Digital Asset Stockpile (NDAS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.23% שינוי מחיר (1D) -8.55% שינוי מחיר (7D) -0.29% שינוי מחיר (7D) -0.29%

National Digital Asset Stockpile (NDAS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NDAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NDASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NDAS השתנה ב -1.23% במהלך השעה האחרונה, -8.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

National Digital Asset Stockpile (NDAS) מידע שוק

שווי שוק $ 31.74K$ 31.74K $ 31.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.74K$ 31.74K $ 31.74K אספקת מחזור 998.62M 998.62M 998.62M אספקה כוללת 998,621,442.317892 998,621,442.317892 998,621,442.317892

שווי השוק הנוכחי של National Digital Asset Stockpile הוא $ 31.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NDAS הוא 998.62M, עם היצע כולל של 998621442.317892. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.74K.