National Digital Asset Stockpile סֵמֶל

National Digital Asset Stockpile מחיר (NDAS)

לא רשום

1 NDAS ל USDמחיר חי:

--
----
-8.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
National Digital Asset Stockpile (NDAS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:03:26 (UTC+8)

National Digital Asset Stockpile (NDAS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.23%

-8.55%

-0.29%

-0.29%

National Digital Asset Stockpile (NDAS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NDAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NDASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NDAS השתנה ב -1.23% במהלך השעה האחרונה, -8.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

National Digital Asset Stockpile (NDAS) מידע שוק

$ 31.74K
$ 31.74K$ 31.74K

--
----

$ 31.74K
$ 31.74K$ 31.74K

998.62M
998.62M 998.62M

998,621,442.317892
998,621,442.317892 998,621,442.317892

שווי השוק הנוכחי של National Digital Asset Stockpile הוא $ 31.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NDAS הוא 998.62M, עם היצע כולל של 998621442.317892. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.74K.

National Digital Asset Stockpile (NDAS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של National Digital Asset Stockpileל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNational Digital Asset Stockpile ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNational Digital Asset Stockpile ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של National Digital Asset Stockpileל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.55%
30 ימים$ 0-18.28%
60 ימים$ 0+25.73%
90 ימים$ 0--

מה זהNational Digital Asset Stockpile (NDAS)

National Digital Asset Stockpile (NDAS) is a fun and innovative memecoin designed to bring the crypto community together. With a playful twist on digital asset accumulation, NDAS aims to create a vibrant and engaging ecosystem. Join the movement and be part of a community that values creativity, humor, and the potential of digital assets. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, NDAS offers something for everyone.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

National Digital Asset Stockpile (NDAS) משאב

האתר הרשמי

National Digital Asset Stockpileתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה National Digital Asset Stockpile (NDAS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות National Digital Asset Stockpile (NDAS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור National Digital Asset Stockpile.

בדוק את National Digital Asset Stockpile תחזית המחיר עכשיו‏!

NDAS למטבעות מקומיים

National Digital Asset Stockpile (NDAS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של National Digital Asset Stockpile (NDAS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NDAS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על National Digital Asset Stockpile (NDAS)

כמה שווה National Digital Asset Stockpile (NDAS) היום?
החי NDASהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NDAS ל USD?
המחיר הנוכחי של NDAS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של National Digital Asset Stockpile?
שווי השוק של NDAS הוא $ 31.74K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NDAS?
ההיצע במחזור של NDAS הוא 998.62M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NDAS?
‏‏NDAS השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NDAS?
NDAS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NDAS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NDAS הוא -- USD.
האם NDAS יעלה השנה?
NDAS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NDAS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
