Nash Smart Finance סֵמֶל

Nash Smart Finance מחיר (NASF)

1 NASF ל USDמחיר חי:

-3.80%1D
Nash Smart Finance (NASF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:44:12 (UTC+8)

Nash Smart Finance (NASF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.13%

-3.87%

-0.12%

-0.12%

Nash Smart Finance (NASF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02894241. במהלך 24 השעות האחרונות, NASF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02860145 לבין שיא של $ 0.03010802, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NASFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03036396, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00595173.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NASF השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -3.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nash Smart Finance (NASF) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Nash Smart Finance הוא $ 289.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NASF הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 289.42K.

Nash Smart Finance (NASF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Nash Smart Financeל USDהיה $ -0.0011656080575848.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNash Smart Finance ל USDהיה . $ +0.0315905826.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNash Smart Finance ל USDהיה $ +0.0577380356.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nash Smart Financeל USDהיה $ +0.022565790374997578.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0011656080575848-3.87%
30 ימים$ +0.0315905826+109.15%
60 ימים$ +0.0577380356+199.49%
90 ימים$ +0.022565790374997578+353.88%

מה זהNash Smart Finance (NASF)

Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives.

Nash Smart Finance (NASF) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Nash Smart Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nash Smart Finance (NASF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nash Smart Finance (NASF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nash Smart Finance.

בדוק את Nash Smart Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

NASF למטבעות מקומיים

Nash Smart Finance (NASF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nash Smart Finance (NASF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NASF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Nash Smart Finance (NASF)

כמה שווה Nash Smart Finance (NASF) היום?
החי NASFהמחיר ב USD הוא 0.02894241 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NASF ל USD?
המחיר הנוכחי של NASF ל USD הוא $ 0.02894241. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nash Smart Finance?
שווי השוק של NASF הוא $ 289.42K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NASF?
ההיצע במחזור של NASF הוא 10.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NASF?
‏‏NASF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03036396 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NASF?
NASF ‏‏רשם מחירATL של 0.00595173 USD.
מהו נפח המסחר של NASF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NASF הוא -- USD.
האם NASF יעלה השנה?
NASF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NASF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:44:12 (UTC+8)

Nash Smart Finance (NASF) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

