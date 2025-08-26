Nash Smart Finance (NASF) מידע על מחיר (USD)

Nash Smart Finance (NASF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02894241. במהלך 24 השעות האחרונות, NASF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02860145 לבין שיא של $ 0.03010802, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NASFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03036396, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00595173.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NASF השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -3.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nash Smart Finance (NASF) מידע שוק

שווי שוק $ 289.42K$ 289.42K $ 289.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 289.42K$ 289.42K $ 289.42K אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nash Smart Finance הוא $ 289.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NASF הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 289.42K.