Nasdaq xStock מחיר היום

מחיר Nasdaq xStock (QQQX) בזמן אמת היום הוא $ 600.7, עם שינוי של 2.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QQQX ל USD הוא $ 600.7 לכל QQQX.

Nasdaq xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,106,362, עם היצע במחזור של 16.76K QQQX. ב‑24 השעות האחרונות, QQQX סחר בין $ 599.9 (נמוך) ל $ 617.08 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2,014.76, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 543.74.

ביצועים לטווח קצר, QQQX נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו -3.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Nasdaq xStock (QQQX) מידע שוק

שווי שוק $ 10.11M$ 10.11M $ 10.11M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.46M$ 25.46M $ 25.46M אספקת מחזור 16.76K 16.76K 16.76K אספקה כוללת 42,208.6902345369 42,208.6902345369 42,208.6902345369

שווי השוק הנוכחי של Nasdaq xStock הוא $ 10.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QQQX הוא 16.76K, עם היצע כולל של 42208.6902345369. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.46M.