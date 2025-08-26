Nasdao Ai (NDAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.16% שינוי מחיר (1D) -7.86% שינוי מחיר (7D) +10.40% שינוי מחיר (7D) +10.40%

Nasdao Ai (NDAO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NDAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NDAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NDAO השתנה ב -1.16% במהלך השעה האחרונה, -7.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nasdao Ai (NDAO) מידע שוק

שווי שוק $ 56.68K$ 56.68K $ 56.68K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 56.68K$ 56.68K $ 56.68K אספקת מחזור 1.10B 1.10B 1.10B אספקה כוללת 1,099,811,146.247699 1,099,811,146.247699 1,099,811,146.247699

שווי השוק הנוכחי של Nasdao Ai הוא $ 56.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NDAO הוא 1.10B, עם היצע כולל של 1099811146.247699. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.68K.