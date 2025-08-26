עוד על NAOS

NAOS Finance סֵמֶל

NAOS Finance מחיר (NAOS)

לא רשום

1 NAOS ל USDמחיר חי:

$0.00319655
$0.00319655
-6.40%1D
USD
NAOS Finance (NAOS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:43:58 (UTC+8)

NAOS Finance (NAOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00307105
$ 0.00307105
24 שעות נמוך
$ 0.00674467
$ 0.00674467
גבוה 24 שעות

$ 0.00307105
$ 0.00307105

$ 0.00674467
$ 0.00674467

$ 3.44
$ 3.44

$ 0.00104796
$ 0.00104796

+3.81%

-6.45%

-2.51%

-2.51%

NAOS Finance (NAOS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00319516. במהלך 24 השעות האחרונות, NAOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00307105 לבין שיא של $ 0.00674467, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NAOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.44, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00104796.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NAOS השתנה ב +3.81% במהלך השעה האחרונה, -6.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NAOS Finance (NAOS) מידע שוק

$ 269.22K
$ 269.22K

--
--

$ 700.61K
$ 700.61K

84.22M
84.22M

219,177,127.4910942
219,177,127.4910942

שווי השוק הנוכחי של NAOS Finance הוא $ 269.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NAOS הוא 84.22M, עם היצע כולל של 219177127.4910942. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 700.61K.

NAOS Finance (NAOS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של NAOS Financeל USDהיה $ -0.000220366211271193.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNAOS Finance ל USDהיה . $ +0.0006672251.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNAOS Finance ל USDהיה $ +0.0021297923.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של NAOS Financeל USDהיה $ +0.0010992413017711255.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000220366211271193-6.45%
30 ימים$ +0.0006672251+20.88%
60 ימים$ +0.0021297923+66.66%
90 ימים$ +0.0010992413017711255+52.45%

מה זהNAOS Finance (NAOS)

NAOS Finance facilitates DeFi lenders and SME borrowers to allow both parties to interact in a permission-less manner on the blockchain. We enable the origination and funding of loans without traditional intermediaries. NAOS Finance provides lenders with stable and recurring income streams while also connecting the on-chain world with much bigger off-chain opportunities. Ultimately, our goal is to fully automate the tokenization of real-world assets and make them available as part of the end-to-end lending process through NAOS Finance.

NAOS Finance (NAOS) משאב

האתר הרשמי

NAOS Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NAOS Finance (NAOS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NAOS Finance (NAOS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NAOS Finance.

בדוק את NAOS Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

NAOS למטבעות מקומיים

NAOS Finance (NAOS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NAOS Finance (NAOS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NAOS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על NAOS Finance (NAOS)

כמה שווה NAOS Finance (NAOS) היום?
החי NAOSהמחיר ב USD הוא 0.00319516 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NAOS ל USD?
המחיר הנוכחי של NAOS ל USD הוא $ 0.00319516. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NAOS Finance?
שווי השוק של NAOS הוא $ 269.22K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NAOS?
ההיצע במחזור של NAOS הוא 84.22M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NAOS?
‏‏NAOS השיג מחיר שיא (ATH) של 3.44 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NAOS?
NAOS ‏‏רשם מחירATL של 0.00104796 USD.
מהו נפח המסחר של NAOS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NAOS הוא -- USD.
האם NAOS יעלה השנה?
NAOS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NAOS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:43:58 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.