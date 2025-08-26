NAOS Finance (NAOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00307105 $ 0.00307105 $ 0.00307105 24 שעות נמוך $ 0.00674467 $ 0.00674467 $ 0.00674467 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00307105$ 0.00307105 $ 0.00307105 גבוה 24 שעות $ 0.00674467$ 0.00674467 $ 0.00674467 שיא כל הזמנים $ 3.44$ 3.44 $ 3.44 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00104796$ 0.00104796 $ 0.00104796 שינוי מחיר (שעה אחת) +3.81% שינוי מחיר (1D) -6.45% שינוי מחיר (7D) -2.51% שינוי מחיר (7D) -2.51%

NAOS Finance (NAOS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00319516. במהלך 24 השעות האחרונות, NAOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00307105 לבין שיא של $ 0.00674467, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NAOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.44, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00104796.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NAOS השתנה ב +3.81% במהלך השעה האחרונה, -6.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NAOS Finance (NAOS) מידע שוק

שווי שוק $ 269.22K$ 269.22K $ 269.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 700.61K$ 700.61K $ 700.61K אספקת מחזור 84.22M 84.22M 84.22M אספקה כוללת 219,177,127.4910942 219,177,127.4910942 219,177,127.4910942

שווי השוק הנוכחי של NAOS Finance הוא $ 269.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NAOS הוא 84.22M, עם היצע כולל של 219177127.4910942. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 700.61K.