NAMI Protocol סֵמֶל

NAMI Protocol מחיר (NAMI)

1 NAMI ל USDמחיר חי:

$0.02200961
$0.02200961$0.02200961
-14.70%1D
NAMI Protocol (NAMI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:44:17 (UTC+8)

NAMI Protocol (NAMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02200959
$ 0.02200959$ 0.02200959
24 שעות נמוך
$ 0.02582271
$ 0.02582271$ 0.02582271
גבוה 24 שעות

$ 0.02200959
$ 0.02200959$ 0.02200959

$ 0.02582271
$ 0.02582271$ 0.02582271

$ 0.03760331
$ 0.03760331$ 0.03760331

$ 0.00641005
$ 0.00641005$ 0.00641005

-14.67%

-14.74%

-2.26%

-2.26%

NAMI Protocol (NAMI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02200961. במהלך 24 השעות האחרונות, NAMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02200959 לבין שיא של $ 0.02582271, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NAMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03760331, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00641005.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NAMI השתנה ב -14.67% במהלך השעה האחרונה, -14.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NAMI Protocol (NAMI) מידע שוק

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

--
----

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

87.26M
87.26M 87.26M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NAMI Protocol הוא $ 1.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NAMI הוא 87.26M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.20M.

NAMI Protocol (NAMI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של NAMI Protocolל USDהיה $ -0.00380622223548153.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNAMI Protocol ל USDהיה . $ -0.0066187937.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNAMI Protocol ל USDהיה $ +0.0019894574.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של NAMI Protocolל USDהיה $ +0.002756284469460605.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00380622223548153-14.74%
30 ימים$ -0.0066187937-30.07%
60 ימים$ +0.0019894574+9.04%
90 ימים$ +0.002756284469460605+14.32%

מה זהNAMI Protocol (NAMI)

NAMI builds and maintains decentralized DeFi protocols on the Rujira Network, secured by THORChain. Our mission is to make decentralized finance accessible to everyone by removing complexity and delivering clear value. We focus on simplifying on-chain diversification, offering simple, attractive, and sustainable single-sided yield opportunities, and streamlining onboarding and offboarding through our Unification strategy. In addition, we work to enhance liquidity depth across the network through effective market-making strategies, ensuring a smoother and more efficient DeFi experience for all users.

NAMI Protocol (NAMI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

NAMI Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NAMI Protocol (NAMI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NAMI Protocol (NAMI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NAMI Protocol.

בדוק את NAMI Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

NAMI למטבעות מקומיים

NAMI Protocol (NAMI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NAMI Protocol (NAMI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NAMI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על NAMI Protocol (NAMI)

כמה שווה NAMI Protocol (NAMI) היום?
החי NAMIהמחיר ב USD הוא 0.02200961 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NAMI ל USD?
המחיר הנוכחי של NAMI ל USD הוא $ 0.02200961. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NAMI Protocol?
שווי השוק של NAMI הוא $ 1.92M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NAMI?
ההיצע במחזור של NAMI הוא 87.26M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NAMI?
‏‏NAMI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03760331 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NAMI?
NAMI ‏‏רשם מחירATL של 0.00641005 USD.
מהו נפח המסחר של NAMI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NAMI הוא -- USD.
האם NAMI יעלה השנה?
NAMI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NAMI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:44:17 (UTC+8)

