NAMI Protocol (NAMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.02200959 גבוה 24 שעות $ 0.02582271 שיא כל הזמנים $ 0.03760331 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00641005 שינוי מחיר (שעה אחת) -14.67% שינוי מחיר (1D) -14.74% שינוי מחיר (7D) -2.26%

NAMI Protocol (NAMI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02200961. במהלך 24 השעות האחרונות, NAMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02200959 לבין שיא של $ 0.02582271, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NAMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03760331, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00641005.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NAMI השתנה ב -14.67% במהלך השעה האחרונה, -14.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NAMI Protocol (NAMI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.92M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.20M אספקת מחזור 87.26M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NAMI Protocol הוא $ 1.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NAMI הוא 87.26M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.20M.