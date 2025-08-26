Nameless (NAME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -4.09% שינוי מחיר (7D) +12.26% שינוי מחיר (7D) +12.26%

Nameless (NAME) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NAME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NAMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NAME השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nameless (NAME) מידע שוק

שווי שוק $ 6.57K$ 6.57K $ 6.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.57K$ 6.57K $ 6.57K אספקת מחזור 998.80M 998.80M 998.80M אספקה כוללת 998,802,182.446798 998,802,182.446798 998,802,182.446798

שווי השוק הנוכחי של Nameless הוא $ 6.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NAME הוא 998.80M, עם היצע כולל של 998802182.446798. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.57K.