NALS (NALS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.082$ 1.082 $ 1.082 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00301231$ 0.00301231 $ 0.00301231 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

NALS (NALS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0033804. במהלך 24 השעות האחרונות, NALS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NALSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.082, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00301231.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NALS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NALS (NALS) מידע שוק

שווי שוק $ 70.99K$ 70.99K $ 70.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 70.99K$ 70.99K $ 70.99K אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NALS הוא $ 70.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NALS הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.99K.