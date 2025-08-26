Naked Jim ($JIM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00154481 $ 0.00154481 $ 0.00154481 24 שעות נמוך $ 0.00179745 $ 0.00179745 $ 0.00179745 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00154481$ 0.00154481 $ 0.00154481 גבוה 24 שעות $ 0.00179745$ 0.00179745 $ 0.00179745 שיא כל הזמנים $ 0.00754141$ 0.00754141 $ 0.00754141 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.54% שינוי מחיר (1D) -12.36% שינוי מחיר (7D) -36.94% שינוי מחיר (7D) -36.94%

Naked Jim ($JIM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00156041. במהלך 24 השעות האחרונות, $JIM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00154481 לבין שיא של $ 0.00179745, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $JIMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00754141, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $JIM השתנה ב -0.54% במהלך השעה האחרונה, -12.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-36.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Naked Jim ($JIM) מידע שוק

שווי שוק $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M אספקת מחזור 999.73M 999.73M 999.73M אספקה כוללת 999,733,134.121907 999,733,134.121907 999,733,134.121907

שווי השוק הנוכחי של Naked Jim הוא $ 1.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $JIM הוא 999.73M, עם היצע כולל של 999733134.121907. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.56M.