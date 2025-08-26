עוד על $JIM

Naked Jim סֵמֶל

Naked Jim מחיר ($JIM)

לא רשום

1 $JIM ל USDמחיר חי:

mexc
USD
Naked Jim ($JIM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:58:05 (UTC+8)

Naked Jim ($JIM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
Naked Jim ($JIM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00156041. במהלך 24 השעות האחרונות, $JIM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00154481 לבין שיא של $ 0.00179745, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $JIMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00754141, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $JIM השתנה ב -0.54% במהלך השעה האחרונה, -12.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-36.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Naked Jim ($JIM) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Naked Jim הוא $ 1.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $JIM הוא 999.73M, עם היצע כולל של 999733134.121907. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.56M.

Naked Jim ($JIM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Naked Jimל USDהיה $ -0.00022011608389042.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNaked Jim ל USDהיה . $ +0.0001630921.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNaked Jim ל USDהיה $ +0.0003916753.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Naked Jimל USDהיה $ +0.0003721623779497225.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00022011608389042-12.36%
30 ימים$ +0.0001630921+10.45%
60 ימים$ +0.0003916753+25.10%
90 ימים$ +0.0003721623779497225+31.32%

מה זהNaked Jim ($JIM)

Naked Jim is a meme coin breaking barriers across the Solana blockchain and beyond. The project centers around content creation in the for of high quality 3D animation. The phase of the project is to launch as a meme coin and release webisodes on X. Phase 2 branches out to Instagram and TikTok. And phase 3 to traditional media / streaming services. The only utility it offers... is 100% pure entertainment!

Naked Jim ($JIM) משאב

האתר הרשמי

Naked Jimתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Naked Jim ($JIM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Naked Jim ($JIM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Naked Jim.

בדוק את Naked Jim תחזית המחיר עכשיו‏!

$JIM למטבעות מקומיים

Naked Jim ($JIM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Naked Jim ($JIM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $JIM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Naked Jim ($JIM)

כמה שווה Naked Jim ($JIM) היום?
החי $JIMהמחיר ב USD הוא 0.00156041 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $JIM ל USD?
המחיר הנוכחי של $JIM ל USD הוא $ 0.00156041. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Naked Jim?
שווי השוק של $JIM הוא $ 1.56M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $JIM?
ההיצע במחזור של $JIM הוא 999.73M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $JIM?
‏‏$JIM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00754141 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $JIM?
$JIM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $JIM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $JIM הוא -- USD.
האם $JIM יעלה השנה?
$JIM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $JIM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:58:05 (UTC+8)

כתב ויתור

